رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء سفارة للدولة بزيمبابوي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارة للدولة في جمهورية زيمبابوي وتعيين وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة.

ونصت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في العاصمة هراري، كما نصت على نقل سعادة صقر ناصر أحمد عبد الله الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا وتعيينه سفيراً للدولة لدى دولة الكويت بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها على أن تنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية سان ريمو.

وتضمنت المراسيم تعيين سعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، سفيراً غير مقيم للدولة لدى دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وتعيين سعادة الدكتور سالم علي محمد الخديم الظنحاني قنصلاً عاماً للدولة في مدينة كراتشي لدى جمهورية باكستان الإسلامية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وترقية عضوي السلك الدبلوماسي والقنصلي سعادة جاسم محمد مبارك عبد الله القاسمي، وسعادة محمد سيف هلال محمد الشحي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وترقية كل من أعضاء السلك الدبلوماسي سعادة أمل سلطان عبيد سالم آل علي، وسعادة أحمد محمد أحمد المطوع الشحي، وسعادة خليفة سيف حامد عبيد الطنيجي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض.