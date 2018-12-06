حميد النعيمي: "بلدية عجمان" منارة للإعمار والإسعاد

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أصبحت اليوم منارة للإعلاء والتشييد والاهتمام بصحة وسلامة الإنسان وإسعاده، واستطاعت منذ تأسيسها في عام 1968 بقرار من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن تكون صرحاً يقدم خدمات متكاملة لجمهور الإمارة.

جاء ذلك خلال تسلم سموه في مكتبه بالديوان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نسخة من كتاب "مسيرة النجاح"، من سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والسيد إبراهيم صمره الشحي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدائرة، رئيس فريق العمل، الذي قام بإعداد وجمع كافة المعلومات، بمناسبة اليوبيل الذهبي لدائرة البلدية.

وأعرب سموه عن سعادته بكتاب مسيرة النجاح الذي يؤرخ عمل الدائرة وإنجازاتها على مدار 50 عاماً من تأسيسها، والذي يوضح الخطوط العريضة والفصول الهامة من عمل الدائرة، الساعية لدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة، وإحداث النهضة المتكاملة والشاملة في كافة نواحي الحياة، واضعةً مصلحة المواطن وراحته في مقدمة عملها.. مبيناً أن الدائرة استندت على قيادات وكوادر مواطنة ومؤهلة لإنجاز المشاريع الحيوية وإتمام المعاملات بشكل يومي، وحرصت على إسعاد كافة شرائح وفئات المجتمع، ومنذ أيام عملها الأولى وحتى يومنا الحالي ولا زالت تبذل جهودها لتحقيق هذا الهدف المنشود.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان على صفحات الكتاب، الذي يقدم صورة مشرقة للعمل البلدي البناء فالدائرة مؤسسة حكومية تمتاز بالكفاءة والجدارة لإتمام مهامها المنوطة بها، من خلال التشييد والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب سموه عن فخره بإنجازات دائرة البلدية، متمنياً لها المضي قدماً في درب الإبداع ومعها تسير إمارتنا الحبيبة بخطوات واثقة نحو الصدارة والرفعة.