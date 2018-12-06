محمد بن زايد يلتقي سفير شؤون حرية الأديان الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، "في مجلس قصر الحصن"، سام براونباك سفير شؤون حرية الأديان في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث سموه والسفير الأميركي خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تعاون الجانبين وتطلعاتهما إلى نشر وترسيخ ثقافة وقيم التسامح والتعايش والسلام بين جميع ثقافات وشعوب العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتعاون واحترام مختلف ثقافات وشعوب العالم.

وشدد سموه على أهمية تفعيل الجهود الدولية والتعاون المشترك بين المنظمات والمؤسسات المعنية في نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلام بين الأمم والشعوب.

من جانبه، أشاد سفير شؤون حرية الأديان الأميركي بالنموذج الإماراتي في مجال التسامح وقبول الآخر والتعايش معه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة ومقصداً مفضلاً لملايين الناس من مختلف مناطق العالم.