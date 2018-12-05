عبد الله بن زايد يفتتح "حلف الفضول"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فعاليات الملتقى السنوي الخامس لـ "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يعقد في أبوظبي تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي" وتستمر أعماله لمدة 3 أيام.

وكرم سموه الفائزين بـ "جائزة الحسن الدولية للسلم" لعام 2018 في دورتها الرابعة التي تم منحها إلى أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة حيث تسلم التكريم نيابة عنهما سفيري إريتريا وإثيوبيا لدى دولة الإمارات.

وأثنى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الدور البناء لأسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة في صناعة السلام في منطقة القرن الإفريقي.