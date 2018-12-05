عبد الله بن زايد يستقبل سفير الحريات الدينية الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سام براونباك سفير الولايات المتحدة الأميركية للحريات الدينية، وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش افتتاح أعمال منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يعقد تحت عنوان "حلف الفضول – فرصة للسلم العالمي" - بحث العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سفير الولايات المتحدة الأميركية للحريات الدينية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات لديها نهج ثابت قائم على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام والحوار بين الأديان حيث تعتبرها من الركائز الأساسية في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم أجمع.

من جانبه، أشاد سام براونباك بنهج دولة الإمارات القائم على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.