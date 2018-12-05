الشيخة فاطمة تدعو إلى بحث مشكلة "تعلم الأطفال" في مناطق النزاع

الشارقة 24 – وام:

دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إلى بحث مشكلة التعلم لدى "الطفولة المبكرة" في أماكن التوتر والنزاع، مؤكدة سموها أن هذه المشكلة أصبحت مقلقة للأسر والمجتمع والدول المتأثرة في النزاع لأنها تترك خلفها الآلاف من الأطفال الذين لا ينالون حظهم في التعلم والعناية المطلوبة.

وأكدت سموها، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في افتتاح أول حوار رفيع المستوى تستضيفه دولة الإمارات حول التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية الطفولة المبكرة في المناطق المنكوبة، أن ظاهرة التعلم في تلك المناطق نشأت في الآونة الأخيرة بسبب الظروف القاسية والمختلفة التي يتعرض لها الأطفال والمنكوبون.

وأضافت أمام جلسة الحوار، الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام، الأربعاء، إن دولة الإمارات تسعى بشكل فعال واهتمام كبير لتوفير البيئة الصحية والتعليمية للطفل في مراحله العمرية وهي بذلك تتوق إلى التوصل لرؤية واحدة للجهات الصحية والإنسانية والتعليمية لاختيار البرامج والأولويات الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة.