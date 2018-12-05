مؤسسة الإمارات تعقد ملتقى أبوظبي عاصمة التطوع 2020

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، عقدت مؤسسة الإمارات المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، "ملتقى أبوظبي عاصمة التطوع 2020 "، وذلك ضمن الزيارة التحضيرية لوفد الرابطة الدولية للجهود التطوعية، بهدف وضع خطط أولية للتعاون مع المؤسسات والفرق التطوعية، في تنظيم المؤتمر العالمي السادس والعشرون للتطوع، فضلاً عن تحديد الإطار العام لمبادرات تبادل الخبرات التطوعية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم.

وعقد الملتقى، يوم الأربعاء، بأبوظبي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وسعادة ريم يوسف الشمري المدير التنفيذي لشؤون الإعلام الاستراتيجي في جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وسعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمارات، وكيلي بيتس رئيسة الرابطة العالمية لجهود العمل التطوعي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات التطوعية المشاركة في تنظيم الحدث، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودبي العطاء، ومؤسسة وطني الإمارات، والمارشال الإماراتي، بالإضافة إلى ممثلين من شركاء مؤسسة الإمارات من القطاع الخاص.

وكانت الرابطة الدولية للجهود التطوعية، قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرون للتطوع عام 2020، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط، تستضيف أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي من جميع أنحاء العالم.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، أن العمل التطوعي يمثل انعكاساً حقيقياً للرؤية، التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، لتنمية ثقافة العطاء وخدمة الوطن لدى شبابنا، وتحقيق هذه الرؤية يتم عن طريق العمل الدؤوب ورفع مستوى الوعي وتدشين برامج تمكن الشباب من التطوع وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي في مجتمعهم ووطنهم.

من جانبها، أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، في كلمتها الافتتاحية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال العمل التطوعي، بفضل قيم الخير والعطاء التي زرعها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشباب ولقطاع العمل التطوعي في الدولة، مؤكدة السعي إلى تأكيد ريادة الإمارات في مجال العمل التطوعي، من خلال هذا المؤتمر.

وكشفت معاليها، خلال الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، عن إطلاق مبادرة "كبار المتطوعين"، وتدشينها بفعالية "دقائق للعطاء"، التي جمعت العشرات من كبار المواطنين المتطوعين، إيذاناً بانطلاقة المبادرة التي ستتدخل حيز العمل والتأثير المجتمعي منبثقة من محاور وأهداف "السياسة الوطنية لكبار المواطنين" التي تشرفنا بإطلاقها، خلال الفترة القريبة الماضية ما من شأنه أن يدعم الحافز الوطني والقيمي والمجتمعي للعمل التطوعي بصورة أعم.

وأكدت معاليها أن مجتمع دولة الإمارات، يحتفظ بخصوصية جامعة ترتكز على أن التطوع مفتاح العطاء وذلك نهج مجتمعي يتشارك فيه الصغار والكبار والأسرة والمجتمع والوزارة والحكومة بجهود استثنائية تظلل العالم بالخير والإيجابية، وتبقى يد الإمارات ممدودة من جسد العطاء إلى كل شعوب العالم تلك شهادة أممية، أما في الوطن فشواهد الخير لا تحصى.

من جانبها، أوضحت سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات المؤسسة المنظمة للمؤتمر العالمي للتطوع، أنه من خلال هذا الملتقى تسعى المؤسسة إلى إشراك جميع الجهات المعنية في المجال التطوعي.