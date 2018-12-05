انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية-الأوزبكية

الشارقة 24 – وام:

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالعاصمة أبوظبي، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى الإماراتية-الأوزبكية.

ترأس الجانب الإماراتي، سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور سعادة محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان، وسعادة أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين

ترأس الجانب الأوزبكي، دلشاد أحدوف نائب وزير الخارجية لجمهورية أوزبكستان، بحضور منصور بيك قليشوف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان، ولطف الدين خوجايوف رئيس إدارة التعاون مع دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وجرى خلال الأعمال، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعـاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحــقيق المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر، حول عدد من القضايا الإقليمية.