كوريا الجنوبية تمنح البواردي وسام استحقاق التعاون للأمن الوطني

الشارقة 24 – وام:

منحت حكومة كوريا الجنوبية، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وسام استحقاق التعاون للأمن الوطني، والذي يمنح لمن حققوا إنجازات واضحة، في مجال حفظ الأمن الوطني، وهو من أوسمة الدرجة الأولى، ومن بين الأوسمة الخمسة الوطنية في جمهورية كوريا.

وقد تسلم معاليه، الذي يزور سيؤول حالياً، الوسام خلال استقبال جيونغ كيونغ وزير الدفاع الوطني الكوري له، يوم الأربعاء.

وأعرب معاليه، عن شكره للحكومة الكورية، وأشاد بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وتشهد تطوراً استراتيجياً كبيراً، بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.