منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يوم الأربعاء، منافسات "جائزة زايد الكبرى للهجن"، التي تُنظّم ضمن فعاليات "مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018"، التي انطلقت بميدان الوثبة في أبوظبي.

وتابع سموه، انطلاق الأشواط الرئيسة لسباقات فئة "الحقايق"، الذي امتد لمسافة 4 كيلومترات، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظّمة للمهرجان، وعدد من الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بمجلسه في الوثبة، وسط حضور كبير لملاك الهجن بالدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وتخلّل المأدبة أحاديث عن "جائزة زايد الكبرى للهجن"، التي تعدّ مناسبة خاصة ومهمّة وخاصة أنها تأتي في "عام زايد".

وثمّن الحضور، الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة، لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيّمة التي جعلت شأنها يعلو لتكون من أهمّ الرياضات في الدولة.