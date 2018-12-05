محمد بن راشد يعتمد تشكيل "لجنة دبي للاتصال الخارجي"

الشارقة 24 – وام:

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تشكيل "لجنة دبي للاتصال الخارجي"، التي تأسست بمبادرة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتضم عدداً من قيادات الصف الثاني، ضمن مجموعة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بأبرز القطاعات الحيوية في دبي، وتعنى بتوسيع نطاق التعريف بإنجازات دبي عالمياً، بما يعزز توجهات التنمية الطموحة للإمارة، ويعينها على الوصول إلى المراتب الأولى المنشودة في مختلف المجالات.

كما اعتمد سموه برنامج "إحاطات دبي الإعلامية" التابع للمكتب الإعلامي، والهادف إلى إطلاع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، على أهم المستجدات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وكذلك أحدث المشاريع والمبادرات ذات الطابع الاستراتيجي المؤثر على مجمل جهود التنمية في دبي، ضمن قطاعاتها الرئيسة، تأكيداً على اتباع أعلى مستويات الشفافية، والسعي الدائم، لتوثيق التعاون مع المجتمع الإعلامي سواء الداخلي أو الخارجي، والتزاماً بالنهج الذي طالما سارت عليه دبي باعتبار الإعلام شريكاً رئيساً في مضمار التنمية.

وتعرف سموه، على أهداف البرنامج الذي يعد من المبادرات المهمة ذات القيمة المضافة للإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما الأجنبية، إذ يسهل مهمة عملهم ويختصر الوقت والجهد في الوصول إلى معلومات وبيانات محدثة وموثوقة من الجهات الحكومية المختصة، حيث يتم تقديم هذا الإيجاز بصفه دورية من خلال أحد المسؤولين الحكوميين وعبر تقارير مفصلة مدعومة بالحقائق والأرقام.

جاء ذلك، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث اطلع سموه من سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على أحدث مبادرات المكتب وأهم المشروعات التي ينفذها في إطار استراتيجيته الرامية إلى تأكيد مكانة دبي، وتوسيع نطاق انتشار رسالتها عالمياً، وترسيخ موقع المكتب كمركز للارتباط مع المجتمع الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي، وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية في العالم.

وأثنى سموه على جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمبادرات والمشاريع المختلفة التي يطرحها ويقوم عليها، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل على إيجاد أطر مبتكرة للاتصال الإعلامي تواكب العصر وتوظف أدواته، وتمكن من تحقيق أعلى مستويات التواصل الإيجابي مع المجتمع الإعلامي، في إطار من الشفافية والموضوعية والاحترام والتعاون البناء مع الإعلام الذي يمثل عين المجتمع الراصدة لتطوراته والمعبرة على طموحاته وتطلعاته والنافذة، التي يتعرف منها العالم على انجازاتنا وما تقوم به دولة الإمارات، لضمان مستقبل أفضل للمنطقة والعالم يكون عنوانه السعادة وغايته راحة الناس وتقدم مجتمعاتهم.