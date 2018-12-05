حمد الشرقي يزور مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وجودتها يعد معيار النجاح الحقيقي في المراكز الحكومية والاتحادية مشيراً إلى أن قيمة الإنجازات التي بلغتها دولة الإمارات تكمن في المحافظة عليها وجعلها محطة انطلاق نحو إنجازات أهم.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي اليوم الأربعاء، لمركز المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بمناسبة حصوله للمرة الثانية على التوالي تصنيف الخمس نجوم وفق نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المركز.. اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وكبار القادة والضباط في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وتجول صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في أرجاء المركز وتعرف سموه على آلية العمل فيه ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين كما أطلع على التطبيقات الذكية المستخدمة في المركز المتعلقة بتسهيل إجراء المعاملات.

ووجه سموه بمواصلة تطوير أساليب العمل وتدريب الكوادر وتوفير الإمكانات اللازمة بما يواكب عملية التحديث والابتكار المستمرة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات.

وشكر سموه العاملين في المركز على ما حققوه من تميز في الخدمات التي يقدمها المركز وهنأهم على نجاحهم في تحقيق أكبر مستوى من رضا الناس وإسعادهم مؤكداً أن إسعاد الناس هو جزء من ثقافة العطاء التي فطر عليها أبناء الإمارات.

كما زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة وتفقد سموه غرفة العمليات في مقر القيادة وسير العمل فيها وتعرف على طبيعة المهام اليومية التي تقوم بها وعمل أحدث أجهزة الاتصال في الغرفة وآليات التواصل وتلقي البلاغات وأنظمة الإنذار المبكر.. كما استمع إلى شرح موجز إلى آلية عمل غرفة العمليات في إدارة الأزمات.

واجتمع سموه بعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة حيث استمع سموه إلى ايجاز قدمه عدد من الضباط عن تطورات سير العمل في القيادة العامة لشرطة الفجيرة وخطط عمل المتعلقة بمئوية شرطة الفجيرة التي تصادف في العام 2069 والتي تستهدف تطوير العمل وصولا إلى تحقيق المراكز الأولى عالميا في العمل الشرطي وذلك بما يتماشى مع الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققها دولة الإمارات في كافة المستويات.

واطلع سموه على المؤشرات الوطنية المتعلقة بالعمل الشرطي في الدولة وفي إمارة الفجيرة والخاصة بنسبة الشعور بالأمان ومعدل الجرائم المقلقة ووفيات الطرق وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وسواها.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي القيادة العامة لشرطة الفجيرة على الانجازات العظيمة التي حققتها في مختلف أجهزتها وإداراتها وعلى الثقة العالمية والإقليمية والوطنية التي نالتها خلال خمسين عاما من تأسيسها وحصلت بموجبها على جوائز وتقديرات وشهادات آيزو عالمية تعترف بمستوى عملها.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به شرطة الفجيرة قيادة وضباطاً وأفراداً سواء في مجال التدريب والتأهيل والتطوير والابتكار أو في العمل الميداني تحت مظلة وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة.. مثمناً دعمه الكبير وتوجيهاته المباركة التي كان لها الأثر الطيب فيما بلغته شرطة الفجيرة من مستوى رفيع في حفظ الأمن وحماية أفراد المجتمع وممتلكاته العامة والخاصة والالتزام بالقوانين المرعية وخدمة الناس وصون حقوقهم.