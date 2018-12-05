ولي عهد الفجيرة يفتتح مؤتمر زايد والتراث

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية إحياء وتطوير التراث الإماراتي وغرس قيم ومفاهيم العراقة والأصالة في نفوس الشباب من خلال العمل المنظم وإقامة ورش العمل التي تساعد على إبراز الموروث الإماراتي وتعريف الأجيال الناشئة بإرث أجدادهم الغني بالقيم والأصالة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم الأربعاء، مؤتمر زايد والتراث، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في فندق نوفوتيل الفجيرة وتنظمه هيئة الفجيرة للسياحة ولآثار تزامناً مع عام زايد.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إسهامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كثيرة في حماية التراث ورعايته محلياً وإقليمياً ودولياً.. مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تعمل على دعم كافة المشاريع التي تعزز الهوية الوطنية وترسخ القيم والمبادئ التي تخلد تاريخنا المجيد.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية مناقشة أفضل السبل والطرق التي تساعد على الحفاظ على تراث الإمارات وتراث أجدادنا ومتابعة استعراض الموروث الإماراتي في المؤتمرات والملتقيات الدولية كدلالة على التاريخ العريق الذي تتميز بها دولة الإمارات.

ويستضيف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين نخبة من المتحدثين المعاصرين لإنجازات الشيخ زايد من دولة الامارات والدول العربية الذين يتناولون من خلال أربعة محاور دور المغفور له الشيخ زايد في ترسيخ التراث المادي وغير المادي للدولة علاوة على استعراض تاريخ المجتمع الإماراتي عبر السنين والنقلة النوعية التي حدثت عليه بفضل سياسات الدعم من القيادة الرشيدة للدولة.

حضر الافتتاح الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة والدكتور أحمد الشامسي رئيس هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من مديري الدوائر المحلية بإمارة الفجيرة، وحشد كبير من ممثلي الوفود العربية والمختصين في التراث والآثار والدبلوماسيين والإعلاميين.