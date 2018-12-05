عمار النعيمي يحضر اللقاء الخامس لشركاء التحول الرقمي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان الرقمية حرصت على مواكبة ركب التطور العالمي من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية وعملت بكل جد للانتهاء من تنفيذ المائة يوم الثالثة منها بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كافة الدوائر الحكومية وسوف ننتهي من كافة المراحل خلال الفترة المقبلة وإنجاز ما تبقى من خدمات رقمية.

وأشاد سموه بما أنجزته حكومة عجمان الرقمية من خططها للتحول الرقمي وتحويل كافة الخدمة الحكومية إلى خدمات رقمية.. داعياً إلى ضرورة أن تكون الفترة القادمة من الخطة أكثر إنجازاً وخدمات أفضل وتحويل المزيد من الخدمات لأن العالم يتغير بسرعة.

جاء ذلك عقب حضور سموه فعاليات اللقاء الخامس لشركاء التحول الرقمي الذي تم من خلاله استعراض أبرز إنجازات خطة المائة يوم الثالثة ضمن مسيرة التحول الرقمي وتكريم دائرة التنمية السياحية براية عجمان بعد حصولها على لقب الجهة الرائدة في مجال التحول الرقمي لعام 2018، كما تم تسليط الضوء على التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات التي سارعت الإمارات في وقت مبكر بتوظيفها ضمن خدماتها الحكومية على نحو يتوافق مع أحدث النظم العالمية ونجحت في توفير خدمات مصممة وفقا لرغبة المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة وخاصة الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين معنا.

وأضاف سموه أن حكومة عجمان الرقمية تعد من المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه دولة الإمارات بضرورة التحول للخدمات الرقمية.

وأوضح سموه أن العالم يتطور ولابد من مواكبة هذا التطور وعلينا بذل المزيد من الجهود وباستطاعة كوادرنا الوطنية والمؤهلة تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بجهود فرق العمل التي تعمل بكل طاقاتها على التغيير ونأمل أن نرى جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت إلى خدمات رقمية بأسرع وقت ممكن.

حضر مراسم الاحتفال الذي أقيم في فندق عجمان سراي الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وسعادة الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.