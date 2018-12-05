سفارة الدولة في روما تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

أقام سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، حضره عدد من رؤساء المقاطعات في إيطاليا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وحشد من كبار رجال الأعمال ومدراء الشركات والمؤسسات الإيطالية.

وتضمن الحفل فعاليات جسدت الثقافة العربية الأصيلة بمشاركة صقارين وفنانين وموسيقيين أمتعوا الضيوف في أمسية إماراتية بامتياز.

وتقدم سعادة السفير الريسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعبها بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وشكر سعادته جميع من ساهم في إنجاح الحفل خاصة المؤسسات الراعية للحفل بمشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وطيران الإمارات وطيران الاتحاد ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ودبي للسياحة.