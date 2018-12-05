حمدان بن محمد يشهد انطلاق أعمال مؤتمر القلب العالمي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صباح اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر القلب العالمي 2018، الذي نجحت هيئة الصحة بدبي في الفوز باستضافته بعد منافسة قوية تفوقت فيها دبي على كل من سنغافورة، وكيب تاون، وكوريا الجنوبية، والذي بدأ أعماله اليوم، بحضور أكثر من 5 آلاف عالم وطبيب ومتخصص، يمثلون مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية ومراكز الأبحاث والجمعيات والمنظمات المتخصصة في مختلف دول العالم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن المؤتمر يستضيف اليوم نخبة من المجتمع الطبي، وهو ما يعد فرصة مثالية للاستفادة من الزخم العلمي وورش العمل والمناقشات المفتوحة والجلسات المتواصلة، للخروج برؤية موحدة تعكس حجم المشكلة والحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ، من أجل الحد من انتشار أمراض القلب، التي تعد المسبب الأول للوفاة في العالم.

وأضاف معاليه أن هيئة الصحة بدبي، وإن كانت تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها من أجل جودة الحياة والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، فإنها تعمل كذلك على أن تكون دائماً في طليعة المؤسسات الصحية المساهمة في حركة التطور الطبي، مستندة في ذلك إلى مكانة دبي ودورها الإيجابي المؤثر، وإلى الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مدينتنا.. المدينة الأسرع نمواً في العالم، فيما لفت معالي القطامي إلى أن الهيئة شرعت في إنشاء "المركز العالمي لأمراض وأبحاث القلب" ليكون نموذجاً واقعياً للوقاية من هذا النوع من الأمراض، ويكون أيضاً الوجهة المفضلة للباحثين عن بيئة استشفاء مميزة للصحة والحياة المديدة.

ص