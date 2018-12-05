الشعبة البرلمانية تشارك بمؤتمر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف

الشارقة 24 – وام:

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر البرلماني السنوي الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية، غداً الخميس ويستمر يومين في مقرها بجنيف، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلماني الأوروبي بعنوان "منظمة التجارة العالمية: الطريق إلى الإمام".

ويناقش المؤتمر الذي يمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعماله سعادة سالم عبد الله الشامسي عضو المجلس، التحديات والفرص التي تواجه منظمة التجارة العالمية، من خلال الحوار مع كبار المفاوضين والمسؤولين في منظمة التجارة العالمية، والحروب التجارية الناشئة، والاتجاه المتزايد نحو التدابير الأحادية.

وسيتم استعراض دور البرلمانيين في دعم التجارة الحرة والنزيهة بشكل عام ومنظمة التجارة العالمية على وجه الخصوص، إضافة إلى تطور التقنيات الجديدة، والتحول الرقمي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي ستؤدي إلى إحداث ثورة في مجالات المختلفة، ما يستلزم التغيير في سياسة التجارة والاستجابة لعمليات التحول السريع.

وتقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية مداخلتين خلال جلسات المؤتمر حول دور منظمة التجارة العالمية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تستعرض من خلالها أهمية التجارة في لعب دور هام في العديد من الجوانب سواء كانت في تحسين مستويات المعيشة عالمياً أو حتى دورها في التقليل من الصراعات وتحقيق السلام.. فيما تركز المداخلة الثانية على كيفية استفادة الناس من التنمية التكنولوجية خاصة تطور تكنولوجيات الاتصال في خدمة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية.