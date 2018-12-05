تمنى له التوفيق

وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

  • الأربعاء 05, ديسمبر 2018 في 2:28 م
قام سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، باستلام نسخة من أوراق اعتماد شريف محمد البديوي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة المعين لدى الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
 تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد شريف محمد البديوي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة المعين لدى الدولة.
 
وتمنى وكيل وزارة الخارجية للسفير المصري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.
 
من جانبه أعرب السفير المصري الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".