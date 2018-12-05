الإمارات تشارك في مراسم انتقال السلطة التنفيذية بالمكسيك

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد من الدولة برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، وضم سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، في مراسم انتقال السلطة التنفيذية الفيدرالية من الرئيس السابق أنريكي بينيا نييتو إلى أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الجديد وذلك تلبية لدعوة من الحكومة الفيدرالية المكسيكية.

حضر المراسم التي أقيمت في مقر الكونجرس المكسيكي وفود العديد من الدول وضيوف من مختلف القطاعات.

من جهته قدم سعادة المنهالي إلى الرئيس المكسيكي على هامش مراسم انتقال السلطة التنفيذية، تهنئة القيادة الرشيدة في الدولة وشعب الإمارات إلى الرئيس المكسيكي مع التمنيات بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة وللعلاقات الثنائية بالاستمرار والنمو وللشعب المكسيكي التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس المكسيكي عن تقديره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً، مؤكداً حرصه على توطيد أواصر الصداقة والتعاون والمضي قدماً في الارتقاء بهما.