سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني الــ 47 للدولة، بحضور كبار المسؤولين الذين قدموا التهاني لقيادة وشعب الإمارات وأشادوا بالإنجازات التي تحققت بفضل حرص قيادتها الحكيمة.

وجاءت هذه الاحتفالات تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادةً وشعباً واحتفاءً بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد وما حققته الدولة من نهضة وتطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

واتسمت احتفالات بعثات الدولة بالخارج في مقراتها بمختلف البلدان الشقيقة والصديقة، بأجواء وطنية شملت العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة والتي أبرزت مسيرة النهضة والتقدم لدولة الإمارات وإنجازاتها خلال 47 عاماً.

وتزامنت احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47 مع إعلان عام 2018 في الدولة بـ "عام زايد"، وذلك احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد المؤسس لدولة الإمارات، وأكدت أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مثلت إلهاماً للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، ومن أبرز المؤشرات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية هي قوة جواز السفر الإماراتي، حيث حل في العام 2018 في المرتبة الأولى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي لقوة جواز السفر.