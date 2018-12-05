لجنة في "الوطني" تعتمد خطتها لمناقشة سياسة "الداخلية"

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، يوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم علي الشحي رئيس اللجنة، لهذا الاجتماع، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية، في شأن الدفاع المدني.

حضر الاجتماع، سعادة أحمد محمد راشد الجروان مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وسعادة خليفة سهيل المزروعي، وسعادة مطر حمد الشامسي.

وتناقش اللجنة الموضوع، ضمن عدة محاور، هي تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة، في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وأوضح سعادة سالم علي الشحي، أن اللجنة قامت بتعديل بعض بنود الخطة، وتم اعتمادها حيث تشمل عقد لقاءات مع ممثلي الهيئات والجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم والقيام بزيارات ميدانية، لبعض إدارات الدفاع المدني في إمارات الدولة وأكاديميات الدفاع المدني.