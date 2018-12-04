رئيس أركان القوات المسلحة يزور "إيدكس" في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمرة الأولى.

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وتجول معالي رئيس الأركان، في عدد من الأجنحة والشركات المشاركة في المعرض، والتقى عدداً من ممثلي الدول والشركات العارضة، وتبادل معهم الأحاديث حول معروضاتهم، واطلع على أحدث الأنظمة والمبتكرات، في الصناعات الدفاعية، التي يتم عرضها حالياً في المعرض.

وكان معالي رئيس أركان القوات المسلحة، قد زار خلال جولته في المعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تشارك فيه 17 شركة وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها .

واستمع معاليه، إلى شرح عن المنتجات والخدمات، التي تعرضها الشركات الوطنية.