بدعم إماراتي.. 100 يمنية يستفدن من المشغل الحرفي في الخوخة

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع تأهيل وتأثيث المشغل الحرفي النسوي، بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، ورفده بالمعدات اللازمة، في إطار مبادراتها التنموية والخدمية على الساحة اليمنية، ودعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها في المناطق المحررة بالساحل الغربي، خدمة لأبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.

ويستهدف هذا المشروع الحيوي بمرحلته الأولى، أكثر من 100 امرأة متدربة، من خمس مديريات على امتداد الساحل الغربي لليمن، بهدف تأمين مصدر رزق ثابت للنساء، من أسر الشهداء وذوي الحاجة، يساعدهن على توفير متطلبات الحياة الضرورية لأسرهن.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي لليمن، أن تأهيل وتأثيث المشغل الحرفي النسوي بمديرية الخوخة، ورفده بالمعدات، يأتي ضمن حزمة مشروعات إماراتية جديدة على امتداد الساحل الغربي، بهدف تعزيز قدرات المواطنين اليمنيين، خاصة النساء على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة، ما يؤكد شمولية العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات، تجاه الشعب اليمني الشقيق.

من جانبه، أوضح محمد يحيى عبد السلام مدير مديرية الخوخة، أن تأهيل المشغل، سيخدم القطاع النسوي بالساحل الغربي، عبر توفير فرص عمل مناسبة لهن، وتأمين مصدر رزق، يعينهن على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وتحسين ظروفهن المعيشية.

بدورها، توجهت أنيسة عمر دوبلة مديرة المشغل، بالشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم الدعم والمساندة للقطاع النسوي على امتداد الساحل الغربي، عبر إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات الإنسانية، التي كان لها أكبر الأثر، في نفوس المواطنين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة خاصة النساء اللاتي فقدن أزواجهن وأولادهن، وليس لهن أي مصدر رزق، مشيرة إلى أن هذا المشروع الحيوي، سيفسح المجال أمام النساء، لتطوير قدراتهن وتحسين ظروفهن المعيشية.