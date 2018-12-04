الإمارات والهند تعلنان تدشين متحف "زايد - غاندي"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والذي عقد على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

ورحب سموه، في مستهل أعمال اللجنة، بالوفد الهندي المشارك في الاجتماع برئاسة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وتاريخية راسخة مع جمهورية الهند.

وأضاف سموه أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المشترك، في مختلف القطاعات، بما يعود بالخير على شعبين البلدين الصديقين.

وشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وسوشما سواراج، الثلاثاء، حفل الإعلان عن تدشين متحف "زايد - غاندي" الرقمي في منارة السعديات بأبوظبي، والمزمع افتتاحه في مارس 2019.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن متحف "زايد - غاندي" الرقمي، يسهم في نقل فلسفة قائدين عظيمين للأجيال القادمة، ويمكنها من التعرف على إنجازاتهما وخدماتهما الجليلة للإنسانية جمعاء، وكذلك الاقتداء بقيمهما الراسخة القائمة على التسامح والسلام.