"الوطني الاتحادي" يوقع مذكرة تعاون مع البرلمان الأفريقي

الشارقة 24 – وام:

وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع روجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي، الذي يضم " 55" دولة الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمق الشراكة مع دول القارة الأفريقية .

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، وروجر نوكودو دانغ، الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، أن توقيع المذكرة جاء في اطار توجهات دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أوسع تقوم على أسس التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق مصالح شعوب هذه الدول، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والبرلمانية وفي مجالات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت برئاسة معالي الدكتورة وروجر نوكودو دانغ والوفد المرافق له، والتي تركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية وآخر التطورات في المنطقة والعالم.