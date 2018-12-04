حمدان بن زايد: متطوعو الإمارات رسل محبة وسلام للإنسانية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تبوأت مراكز متقدمة في سلم الحضارة الإنسانية، بفضل جهود أبنائها التطوعية، وأرست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز مسيرة العمل التطوعي الذي تهتم به نهجاً وممارسة، وتفرد له مساحة كبيرة ضمن خططها واستراتيجياتها، لتحقيق المزيد من الريادة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح سموه أن التطوع يمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة الإنسانية، بفضل الدعم والتشجيع الذي يجده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر، أن متطوعي الإمارات رسل محبة وسلام للإنسانية جمعاء، وحيا سموه تضحيات المتطوعين المنتشرين في العديد من الساحات التي تشهد كوارث وأزمات حادة، لتقديم الدعم والمساندة لضحاياها من المدنيين.