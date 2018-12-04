حمدان بن راشد يوجه بإطلاق اسم الشهيد حسن البشر على أحد مساجد رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإطلاق اسم الشهيد حسن عبد الله محمد البشر، على أحد مساجد منطقة الظيت الجنوبي في إمارة رأس الخيمة، والتي كان سموه قد تبرع ببنائه على نفقته الشخصية، لخدمة أهالي المنطقة.

وتأتي توجيهات سموه تقديراً للدور والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب، لتبقى رمزاً للفداء والعزة والكرامة، وذكرى خالدة تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة، التي شيدت بسياستها الحكيمة وطناً منيعاً ودولة عصرية يفديها الجميع بالأرواح.