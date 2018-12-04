محمد بن زايد ووزيرة "الخارجية" الهندية يبحثان علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البحر بأبوظبي، سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وبحث سموه ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، إضافة إلى أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية، وفرص توسيعها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحاتهما المستقبلية.

كما ناقشا تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.