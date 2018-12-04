محمد بن زايد يستقبل فريق عمل "مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء،، فريق عمل "مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي"، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأشاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاستقبال الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، بجهود الفريق ودوره المهم الذي قام به لتعزيز قوة الجواز الإماراتي، وإيصاله إلى المرتبة الأولى عالمياً، معرباً عن فخره وسعادته بالنجاح المتواصل الذي تحققه الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، موجهاً لفريق العمل التحية والتقدير على هذا الإنجاز.