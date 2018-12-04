محمد بن راشد يشهد إطلاق مبادرات وطنية تكرم المرأة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مقر الاتحاد النسائي العام، وشهد إطلاق مبادرات وطنية تكرم وتوثق إنجازات المرأة الإماراتية.

كما اطلع سموه على أهم مشاريع ومبادرات الاتحاد، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوثيق مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ومساهماتها في المجالات كافة.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الوزراء.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق "موسوعة المرأة الإمارتية" التي توثق إنجازات ونجاحات ابنة الإمارات، في شتى المجالات، وذلك تزامناً مع زيارة سموه "متحف قاعة الجوهرة" في مقر الاتحاد النسائي العام، حيث استمع إلى شرح حول مقتنياته من نورة السويدي مديرة الاتحاد.