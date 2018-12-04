القرية العالمية تستقبل نصف مليون ضيف خلال احتفالات اليوم الوطني

الشارقة 24:

على مدار أربعة أيام، شكلت القرية العالمية لوحة إنسانية جمعت مواطني ومقيمي وزوار الدولة، لإحياء قيم ومعاني الاحتفالات باليوم الوطني الـ47.

واستقبلت القرية العالمية خلال فترة احتفالات اليوم الوطني، أكثر من 430 ألف ضيف، لتحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في استيعاب عدد لافت من الضيوف، مؤكدة أنها واحدة من أضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وكذلك الوجهة المثالية للاحتفال بالمناسبة الوطنية الغالية على قلوب شعب الإمارات.

وأكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، أن القرية العالمية أثبتت حضورها بين مواطني ومقيمي وزوار الدولة، لتمثل جوهرها كعلامة إماراتية عالمية وأرضية خصبة بالمعاني الوطنية والثقافية والفنية والابداعية لاحتضان الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مناسبة غالية على قلوب الجميع.

وتزينت مختلف مرافق وساحات ومماشي القرية العالمية بـ 50 ألف علم إماراتي، رفرفت على مدار هذه الأيام بنسائم مطلع ديسمبر التي تحمل نفحات ومعاني روح الاتحاد.

ولم يتوانى ضيوف القرية العالمية عن استكمال جمالية الأعلام المرفرفة من خلال التلويح بأكثر من 30 ألف علم ووشاح تم توزيعها على الضيوف خلال الاحتفالية باليوم الوطني.

ومن بين مجموعة النشاطات التفاعلية، كان الكشك التفاعلي الذكي من أبرز الأنشطة التي استقطبت الآلاف من الضيوف، معظمهم من الأطفال، لإلقاء النشيد الوطني الإماراتي، ونال 500 مشارك جائزة عملة القرية العالمية الذهبية، لتأديتهم النشيد الوطني الإماراتي بشكل متكامل وصحيح وجمالي.