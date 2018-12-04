حمدان بن محمد يتفقد مشاريع "طرق دبي"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجهود هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، والتنقل ذاتي القيادة والتنقل المشترك، ومبادرات تسهيل تنقل ركاب، وسائل النقل الجماعي للوصول إلى وجهاتهم النهائية "الميل الأخير".

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمرآب مترو دبي في الراشدية، وكان في استقباله سعادة مطر الطاير المدير العام، ورئيس مجلس المدرين في الهيئة، حيث تفقد نموذجين من وحدات دبي المعلقة، وهو نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي، يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بمئة مرة، مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها وكفاءة استخدام الطاقة، الذي يقل بمقدار خمس مرات عن المركبات الكهربائية وبنية تحتية أقل بـ 10 مرات، عن أنظمة النقل التقليدية ذات السعة نفسها.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القطار الجديد لمترو دبي، الذي وصل مؤخراً ويجري اختباره حالياً في المرآب واطلع على الإضافات والتحسينات التي جرى إدخالها على التصميم الداخلي لعربات المترو، ومنها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية.