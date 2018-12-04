شرطة أبوظبي تتيح تقسيط مخالفات المرور عبر عدد من البنوك

الشارقة 24 – وام:

اتفقت شرطة أبوظبي، مع بنوك: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية "سهل" المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة، دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات، بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.