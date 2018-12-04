حمد الشرقي يفتتح نادي الفجيرة للرماية والفروسية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالرماية والفروسية كان جزءاً من قناعته بأن من لا ماضي له، لا حاضر له، ولا مستقبل، وتعبيراً عن وعيه بأن مثل هذه الرياضات التراثية، تكسب الإنسان خصالاً حميدة، وتعلمه تحمل المسؤولية وتنمي فيه روح التحدي.

جاء ذلك خلال قيام سموه صباح الثلاثاء، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بافتتاح مقر نادي الفجيرة للرماية والفروسية.

حضر الافتتاح إلى جانب سموهما، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.