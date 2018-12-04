حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء 272 منشأة تجارية من الرسوم

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء 272 منشأة تجارية من رسوم التجديد، وأية مخالفات تترتب عليها، من كافة الدوائر المحلية في رأس الخيمة، بنسبة 50 بالمئة، وذلك دعماً لهذه المنشآت نتيجة لأعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض، والتي تقوم بها دائرة الخدمات العامة، وفي إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة الطرق.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تأتي في إطار حرص سموه على دعم استمرارية قطاع الأعمال، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملها، خاصة نتيجة لظروف خارجية ذات طبيعة مؤقتة.