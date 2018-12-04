قنصل عام الدولة يستقبل نائب عمدة شنغهاي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام للدولة في شنغهاي، الإثنين، سعادة بنغ تشن لي نائب عمدة حكومة شنغهاي، الذي قدم نيابةً عن حكومة شنغهاي التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة.

ورحب سعادة القنصل العام بسعادة بنغ تشن لي، معرباً عن شكره على تقديم التهاني بهذه المناسبة، مؤكداً أهمية العلاقات وحرص الجانبين على تطويرها.

وتم خلال اللقاء، استعراض نمو العلاقات بين دولة الإمارات وشنغهاي، وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء، وفد يمثل حكومة شنغهاي، واللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في شنغهاي، ومجلس شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ونائب مدير عام مكتب وزارة الخارجية في شنغهاي.