71 ألف يمني يستفيدون من مساعدات "الهلال" خلال 10 أيام

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 350 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية، على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في الساحل الغربي، خلال الأيام العشرة الماضية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر اليمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة جراء الأحداث في اليمن.

استفاد من تلك المساعدات أكثر من 71 ألف مواطن يمني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية، والتخفيف من المصاعب الإنسانية الراهنة جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وشملت التوزيعات 15 منطقة محررة على امتداد الساحل الغربي، التي تعاني ظروفاً إنسانية صعبة، استهدفت تطبيع الأوضاع بها ورفع المعاناة عن كاهل أهلها الذين تأثروا من حصار الميليشيات الحوثية خلال فترة سابقة.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي المدن والمديريات المحررة في الساحل الغربي لليمن، في إطار خطة إغاثية شاملة تتضمن توزيع مساعدات عاجلة على المناطق المحررة، بما يضمن توفير متطلبات أهلها الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.