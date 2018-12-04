حاكم أم القيوين يكرم المشاركين في أوبريت "القايد المفنود"

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وضمن احتفالات إمارة أم القيوين باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت اللجنة الوطنية العليا للاحتفالات باليوم الوطني حفلاً فنياً كبيراً، في قاعة البيت متوحد بأم القيوين.

حضر الحفل جمع غفير من القيادات السياسية والمواطنين والمقيمين، حيث تم عرض الأوبريت الغنائي "القايد المفنود" وأغنية "دام عزك يا بو راشد".

كتب كلمات الأوبريت وأغنية "دام عزك يا بوراشد" شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار، ولحنهما الفنان عادل عبد الله، والعملان من توزيع مهند خضر، ومكساج المهندس حسين بركات.

بينما اشترك في غناء الأوبريت نخبة من فناني الإمارات المتألقين هم: سفير الألحان فايز السعيد، والفنانة أريام، والفنان هزاع، والفنان فيصل الجاسم، وقامت بأداء الإلقاء الشعري في الأوبريت الطفلة الشاعرة مزنة العامري، أما الإخراج المسرحي فكان للفنان محمد الكشف، وتحت إشراف علياء محمد الغفلي رئيس اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني بإمارة أم القيوين، وسعادة عائشة راشد اليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي.

أما على مستوى الأداء، فشارك في اللوحات الاستعراضية للأوبريت فرقة دبا الحربية، وطلبة مدارس منطقة أم القيوين التعليمية، فيما تولت شركة الخوار للإنتاج الفني عمليات التسجيل والإعداد للأوبريت والأغنية بإشراف الشاعر علي الخوار.

وفي نهاية الحفل، كرم صاحب السمو حاكم أم القيوين المشاركين في الأوبريت من الشعراء والفنانين والملحنين الإماراتيين، الذين أبدعوا في صياغة وعرض الأوبريت.