رئيس الدولة يبعث برقيتي شكر لميشيل عون والحريري

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيتي شكر إلى الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، بمناسبة إطلاق اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، على شارع ودوار ونصب تذكاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في البرقيتين عن شكره للرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح الأخوة والصداقة، وتأتي امتداداً للعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً مع الجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعباً.

وأكد سموه أن هذه المبادرة الأخوية، التي نفذتها بلدية ومحافظة بيروت، تعبر عن الرصيد الكبير من المحبة والألفة التي تجمع شعب دولة الإمارات والشعب اللبناني الشقيق، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.