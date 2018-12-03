الإمارات تشارك في اجتماع مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية"

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد الدولة في اجتماع القادة رفيع المستوى، الذي تنظمه بولندا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الـ 24 للدول الأطراف /COP24/ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة كاتوفيتشه.

وبحث ممثلو أكثر من 190 دولة من دول العالم، سبل إحراز تقدم في بنود ومكونات "دليل اتفاق باريس"، الذي سيضع القواعد والعمليات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بشكل فعلي.

وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة في الاجتماع الذي استضافه اندريه دودا الرئيس البولندي، بحضورأنتونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وباترشيا اسبينوزا الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.