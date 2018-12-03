محمد بن زايد يشهد مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، "مسيرة الاتحاد" لأبناء القبائل، التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2018، في منطقة الوثبة في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

كما شهد المسيرة، التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وروجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء كبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته وفخره بهذا التجمع والتلاحم الوطني لأبناء الإمارات الأوفياء، مؤكداً سموه أن مشاركتهم اليوم رسالة محبة واعتزاز بالفكر والإرث التاريخي الأصيل والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لدى أبناء الإمارات، كما أنها رسالة فخر بحكمة قيادتنا، التي تمضي بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المزدهر.

وأكد سموه أن مسيرة أبناء القبائل ورجالها، صورة وطنية مشرفة تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم المعطاء، وإيمانهم بوحدتهم وتلاحمهم وثوابتهم الوطنية، التي يرتكزون عليها لمواصلة البناء والتقدم.