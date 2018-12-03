محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع الجزائري

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في أبوظبي الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بنائب وزير الدفاع الجزائري، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.