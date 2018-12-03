البواردي يشهد افتتاح المعرض الدولي "إيديكس 2018" في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" المقام حالياً في جمهورية مصر العربية.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة جناح دولة الإمارات المشارك في معرض "إيديكس 2018"، وكان باستقباله معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بحضور سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى القاهرة، حيث اطلع الرئيس المصري على منتجات الشركات الإماراتية الدفاعية المشاركة في المعرض.

كما قام معالي البواردي والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، اطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات والحلول التقنية التي تدعم مكافحة الإرهاب وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح الجوي والبري والبحري.

وأكد معاليه أهمية معرض "إيديكس 2018" على المستوى الإقليمي والعالمي إذ يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.