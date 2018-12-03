الملحقية الثقافية السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

احتفالاً باليوم الوطني الـ 47، نظمت الملحقية الثقافية السعودية في الدولة، مسيرة خاصة بهذه المناسبة تحت عنوان "شعب واحد" جابت شوارع منطقة السيتي ووك بدبي بمشاركة منسوبي الملحقية الثقافية وأكثر من 1500 مشارك من الطلبة السعوديين وزملائهم المواطنين في الجامعات الإماراتية ومختلف الجنسيات المقيمة.

وبدأت الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع الأندية الطلابية السعودية في الجامعات الإماراتية وبحضور الدكتور راشد الغياض الملحق الثقافي السعودي، بافتتاح معرض "الشيخ زايد والملوك السعوديين" المصاحب للفعالية، ثم عروض "الفلاش موب" التي تخللها الفلكلور السعودي والإماراتي قدمته الأندية الطلابية السعودية والإماراتية معاً، ثم إطلاق 2000 بالون ازدانت بألوان علمي البلدين بهذه المناسبة الغالية، لتنطلق بعد ذلك المسيرة التي تميزت بحمل أعلام دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ورفع صور القيادة الرشيدة للبلدين.