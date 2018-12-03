سلطان بن زايد يزور المواطن سعيد الفلاحي بمدينة العين

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صباح اليوم الإثنين بزيارة المواطن سعيد بن درى الفلاحي، وذلك بمنزله في منطقة الشعبية بمدينة العين.

وتبادل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وابن دري الأحاديث الودية المتصلة بالوطن والمواطن وبعض الموضوعات التراثية.

وعبر المواطن سعيد بن دري عن شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة التي خصه سموه بها، داعياً الله لسموه بدوام الصحة والعافية وطول العمر.

وهنأ ابن دري القيادة الرشيدة وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان باليوم الوطني الـ 47 للدولة، مضيفاً "إنه يوم عز وفخر نتذكر فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.