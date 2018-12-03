محمد بن راشد يؤكد أهمية جعل الشباب في قلب إكسبو 2020 دبي

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أهمية جعل الشباب في قلب "إكسبو 2020 دبي"، ضمن مختلف مراحل الاستعداد لاستضافته وأثناء انعقاده وبعد إسدال الستار على فعالياته، تأسيساً لإرث مستدام لأجيال قادمة، موضحاً سموه أن الحدث العالمي المرتقب يشكل مصدر إلهام للشباب لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في إرساء أسس راسخة لمستقبل حافل بالفرص.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى موقع إكسبو 2020 دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وذلك للاطلاع على مجمل سير العمل والاستعدادات الجارية لتنظيم أول إكسبو دولي في العالم العربي.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى شرح قدمته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي العضو المنتدب المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، حول التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لإكسبو 2020 دبي وما شملته من خطوات مهمة من بينها إطلاق "برنامج إكسبو للمدارس" في العام 2016 بهدف التواصل مع طلاب المدارس في كل أنحاء الدولة ووضع موارد دراسية تتكامل مع المنهاج المدرسي.

وأعرب سموه عن تقديره لفكرة البرنامج كونه يخاطب الجيل الجديد ممثلاً في طلاب المدارس، منوهاً إلى أن بناء المستقبل يبدأ بالاهتمام بالعقول الصغيرة وتنشئتها على اتباع أسلوب التحصيل المعرفي القائم على البحث وإعمال العقل والاستعانة بالتكنولوجية الحديثة.

وعن أهمية إشراك الشباب في إكسبو 2020 دبي، قال سموه: "الحدث العالمي الذي نتأهب للترحيب بالمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم هو أحد أكبر التجمعات الدولية التي تلتقي فيها العقول لتشكيل ملامح مستقبل نراه ملكية خالصة للشباب، لذا يجب أن يكون الشباب حاضراً في قلب هذا المحفل الفكري الإبداعي الكبير يرصد ويتعلم ويبدع، يشارك بأفكاره ويسهم باقتراحاته للتوصل لحلول مبتكرة تعين على إيجاد حياة أفضل لمنطقتنا ولجميع شعوب الأرض ".

وأضاف سموه: "أوصى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه برعاية الشباب وتحفيزهم ورفع سقف مشاركتهم في مسيرة البناء لتضعهم دولة الإمارات في قمة أولوياتها، واليوم نحصد ثمار هذا النهج إنجازات نفاخر بها العالم ونؤكد بها مكانة اسم دولتنا الغالية في مصاف الدول صانعة المستقبل، فالشباب هم زاد الإمارات وطاقاتها المتجددة التي تترسخ معها كل يوم جدارتها بتصدر ركب التطوير العالمي ".

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً توضيحياً حول تقدم سير الأعمال الإنشائية قدمه فريق التطوير والتسليم العقاري الذي أكد أن المشاريع تمضي وفق المخطط لها لاستكمال الأعمال الإنشائية في الموعد المحدد.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لموقع إكسبو في أعقاب الاجتماع الثالث للمشاركين الدوليين لإكسبو 2020 دبي والذي تم الإعلان فيه عن تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي الأكبر والأعرق من نوعه عالمياً.