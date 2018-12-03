سعيد الغفلي: القروض والمساكن الجديدة تعكس حرص القيادة على إسعاد أبنائها

الشارقة 24- وام:





أكد معالي سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان، أن اعتماد الدفعة الجديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.

وتقدم معالي الغفلي بهذه المناسبة بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على هذه الدفعة الكبيرة من الخدمات الإسكانية، والتي أدخلت الفرحة والسرور على قلوب أبناء الإمارات تزامنا مع فرحتهم وهم يحتفلون باليوم الوطني الـ47 ويعيشون ذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".

وأكد حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المسكن المناسب لأبناء الإمارات انطلاقاً من رؤيتها بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة، وكذلك الحرص على توفير سبل العيش الهانئ لأبناء الإمارات، وتوفير المقومات كافة، لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيرا إلى أن هذه الحزمة الإسكانية من القروض والمساكن والأراضي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان تحرص على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن قطاع الاسكان في أبوظبي يحظى برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مما كان له الأثر الايجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

يذكر أن قرار منح القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .