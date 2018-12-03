الإعلام الروسي يبرز حصول جواز سفر الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً

الشارقة 24 – وام:

أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الروسية، الإنجاز التاريخي، الذي حققته الدولة، بحصول جواز السفر الإماراتي، على المرتبة الأولى عالمياً، والذي جاء متزامناً مع "عام زايد"، واليوم الوطني الـ47 .

ونقلت وكالتا الأنباء "ريا نوفوستي"، و"فيستي. رو"، في نشرتهما، الإنجاز التاريخي بحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول، بحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، مشيرتين إلى تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي قال فيها: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً".

كما تناولت الصحف الروسية الصباحية والمسائية، ومنها "كوميرسانت وارغومينتي"، هذا الإنجاز التاريخي، الذي منح حامل جواز السفر الإماراتي فرصة السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، مشيرة إلى أن جواز السفر الإماراتي قفز من المرتبة 27 في ديسمبر 2016، إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018.