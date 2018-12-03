عُمان تشارك الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ47

الشارقة 24 – وام:

شاركت سلطنة عمان، احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، في لفتة عكست عمق العلاقات الأخوية، بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونشرت حكومة السلطنة، تهنئة في جميع الصحف العمانية المطبوعة، عبرت خلالها، عن تمنياتها بالخير والنماء لدولة الإمارات، مع حلول الذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني.

وكانت صحيفة "عمان" العمانية، قد أكدت في عددها الصادر الأحد، أن العلاقات العمانية الإماراتية، لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت محصلة لعوامل واعتبارات وارتباطات تاريخية عميقة، ووشائج قوية جمعت وتجمع بين الشعبين الشقيقين، على امتداد زمني طويل، والأكثر أهمية أن ذلك كله احتضنته ورعته قيادة حكيمة في البلدين الشقيقين، لتحقيق كل ما يمكن أن يعود بالخير على الدولتين والشعبين الشقيقين.

وأوضحت الصحيفة، في عمودها اليومي "كلمتنا"، بعنوان "دولة الإمارات الشقيقة في عيدها السابع والأربعين"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحتفل اليوم بيومها السابع والأربعين المجيد، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطنة إذ تشاركها الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، فإنها تتمنى لها كل الازدهار والخير والنماء، وأن تتحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المزيد من المنجزات في كل المجالات، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها .