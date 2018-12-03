القبيسي: وصول جواز سفر الإمارات للمركز الأول عالمياً يعكس مكانة الدولة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن وصول جواز السفر الإماراتي، إلى المركز الأول عالمياً، إنجاز مشرف يبين مدى التقدم الهائل ومكانة الدولة العالمية وقوتها .

وأشادت معاليها، في هذا الصدد، بجهود ورعاية ودعم القيادة الرشيدة، ونشاط السلك الدبلوماسي بقيادة وزارة الخارجية، وعلى رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

ورفعت معالي القبيسي، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات، على هذا الإنجاز الكبير والتاريخي، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47، في ظل "عام زايد" رائد الخير ونموذج العطاء.